Anadolu Efes - ALBA Berlin: 106-105

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasÄ±nda Anadolu Efes, normal sÃ¼resi 95-95 sona eren maÃ§ta Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i uzatmalarda 106-105 yendi.Â

Bu sonuÃ§la lacivert-beyazlÄ±lar ikinci maÃ§Ä±nda ilk galibiyetini aldÄ±. Konuk ekip ise ilk maÄŸlubiyetini yaÅŸadÄ±. KarÅŸÄ±laÅŸmaya hÃ¼cum ribauntlarÄ± ve Ã¼st Ã¼ste bulduÄŸu dÄ±ÅŸ atÄ±ÅŸ isabetleriyle baÅŸlayan ALBA Berlin, 7. dakikayÄ± 20-16 Ã¶nde geÃ§ti. Ã‡eyreÄŸin son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Larkin'in performansÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra topu iyi paylaÅŸarak rakibine karÅŸÄ±lÄ±k veren Anadolu Efes, 9. dakikada eÅŸitliÄŸi yakaladÄ±: 23-23. Skor Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n sÄ±k sÄ±k el deÄŸiÅŸtirdiÄŸi mÃ¼sabakanÄ±n ilk periyodunu lacivert-beyazlÄ±lar, Dunston'Ä±n pota altÄ±ndan kaydettiÄŸi basketle 27-25 Ã¶nde tamamladÄ±.Â

Ä°kinci Ã§eyrek karÅŸÄ±lÄ±klÄ± hÄ±zlÄ± hÃ¼cumlarla baÅŸladÄ±. Dengede giden karÅŸÄ±laÅŸmada Ã¼Ã§ sayÄ± Ã§izgisinin gerisinden etkili olmaya devam eden Almanya temsilcisi, 15. dakikayÄ± 36-34 Ã¶nde bitirdi. Savunmada ritmini bir tÃ¼rlÃ¼ bulamayan Anadolu Efes, buna raÄŸmen kÄ±sa oyuncularÄ±yla skor Ã¼retti. Lacivert-beyazlÄ±lar, devreyi 43-40 Ã¶nde kapattÄ±.Â

Ä°kinci yarÄ±nÄ±n ilk dakikalarÄ±nda Anadolu Efes'in Larkin ve Micic'le kaydettiÄŸi Ã¼Ã§ sayÄ±lÄ±k basketlere ALBA Berlin, Sikma ile yanÄ±t verirken 24. dakika 52-52 geÃ§ildi. KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± basketlere sahne olan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyrekte iki ekip de periyodun son anlarÄ±nda boyalÄ± alanÄ± etkili kullandÄ±. Ã‡ekiÅŸmeli geÃ§en maÃ§ta konuk ekip, Cavanaugh'un dÄ±ÅŸ atÄ±ÅŸ isabetiyle final periyoduna 72-69 Ã¼stÃ¼n girdi.Â

Anadolu Efes, son Ã§eyreÄŸe iyi baÅŸlamadÄ±. Ev sahibi ekip, yapÄ±lan top kayÄ±plarÄ±yla da ritmini kaybetti. Siva, Nnoko ve Mattisseck ile Ã¼st Ã¼ste sayÄ±lar bulan ALBA Berlin, 35. dakikayÄ± 86-80 Ã¼stÃ¼n geÃ§ti. TaraftarÄ±nÄ±n da desteÄŸini arkasÄ±na alarak oyunun iki yÃ¶nÃ¼nde toparlanan lacivert-beyazlÄ±lar, bulduÄŸu kritik basketlerle maÃ§tan kopmadÄ±. Anadolu Efes, Dunston'Ä±n pota altÄ± sayÄ±larÄ±yla 37. dakikada Ã¶ne geÃ§ti: 87-86. Giffey ve Giedraitis'le skor Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yeniden eline alan (90-93) rakibine Micic'in son anlarda savunmada ve hÃ¼cumda ortaya koyduÄŸu performansla karÅŸÄ±lÄ±k veren ev sahibi takÄ±m, 39. dakikayÄ± 95-93 Ã¶nde tamamladÄ±. Konuk ekip, Siva'nÄ±n serbest atÄ±ÅŸ isabetleriyle bitime 54 saniye kala eÅŸitliÄŸi saÄŸladÄ±: 95-95. Kalan sÃ¼rede iki ekip de son hÃ¼cumlarÄ±nda skor Ã¼retemedi ve maÃ§Ä±n normal sÃ¼resi 95-95 beraberlikle sona erdi.Â

Uzatma dakikalarÄ±na 5-0'lÄ±k seriyle giren Anadolu Efes, 43. dakikayÄ± 104-101 Ã¶nde geÃ§ti. Serbest atÄ±ÅŸ isabetleriyle oyuna tutunan ALBA Berlin, uzatmalarÄ±n son 26 saniyesinde farkÄ± 1 sayÄ±ya indirdi: 106-105. Kalan sÃ¼rede Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ koruyan Anadolu Efes, karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± 106-105 kazandÄ±. Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 3. haftasÄ±nda 18 Ekim Cuma gÃ¼nÃ¼ deplasmanda Ä°spanya temsilcisi Valencia Basket ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

Larkin parkelere dÃ¶ndÃ¼

Anadolu Efes'in ABD'li oyun kurucusu Shane Larkin, ALBA Berlin karÅŸÄ±sÄ±nda bu sezon ilk maÃ§Ä±na Ã§Ä±ktÄ±.Â SakatlÄ±ÄŸÄ± sebebiyle formasÄ±ndan bir sÃ¼redir uzak kalan 27 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, karÅŸÄ±laÅŸmada 30 dakika 6 saniye sÃ¼re alÄ±rken 26 sayÄ±, 5 asist kaydetti.

Larkin, geÃ§en sezon Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde finale yÃ¼kselmesinde ve Basketbol SÃ¼per Ligi'nde ÅŸampiyon olmasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k pay sahibi olmuÅŸtu.Â

SÃ¼rpriz evlilik teklifi

Anadolu Efes-ALBA Berlin mÃ¼cadelesinde, ilk Ã§eyreÄŸin bitimiyle salonda sÃ¼rpriz bir evlilik teklifi gerÃ§ekleÅŸti. AnonsÃ¶rÃ¼n duyurusunun ardÄ±ndan lacivert-beyazlÄ± bir taraftar, kÄ±z arkadaÅŸÄ±na evlilik teklifinde bulundu. Teklifin kabulÃ¼yle, salondaki diÄŸer taraftarlar Ã§ifti alkÄ±ÅŸlarÄ±yla kutladÄ±.

Salon: Sinan ErdemÂ

Hakemler: Olegs Latisevs (Letonya), Tomislav Hordov (HÄ±rvatistan), Jordi Aliaga (Ä°spanya)Â

Anadolu Efes: Micic 23, Tolga GeÃ§im, Anderson 2, Peters 14, Dunston 18, Larkin 26, Singleton 2, DoÄŸuÅŸ Balbay 5, BuÄŸrahan Tuncer, Pleiss 16, SimonÂ

ALBA Berlin: Hermannsson 4, Giedraitis 21, Mattisseck 8, Sikma 15, Nnoko 10, Mason 2, Siva 10, Giffey 13, Schneider 4, Ogbe 4, Cavanaugh 14Â

1. Periyot: 27-25Â

Devre: 43-40Â

3. Periyot: 69-72Â

Normal sÃ¼re: 95-95Â

BeÅŸ faulle Ã§Ä±kan: 44.25 Sikma (ALBA Berlin)

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