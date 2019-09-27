Anadolu Efes-FC Barcelona maçında 'Pembe Top' ile farkındalık yapılacak

Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle; kadınlara ve sevdikleri kadınlara değer veren erkeklere ulaşmak için dünyada bir ilke imza atıldı ve basketbol maçında hava atışı 'Pempe Top' ile yapıldı. Kulüp 2014 yılından beri ekim ayında Meme Kanseri farkındalık ayında bir Euroleague maçını farkındalık mücadelesine dönüştürdü. Meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen 'Pembe Top' kampanyası altıncı yılına girdi.

'Pembe Top' 4 Ekim Cuma günü Anadolu Efes ve FC Barcelona arasında oynanacak Euroleague maçında Bensu Soral'ın elinden havalanacak.