Anadolu Efes- Fenerbahçe Beko maçının canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Bu sezon kusursuza yakın bir performans sergileyen Anadolu Efes ligde ve Euroleague’de lider durumda bulunuyor. Son olarak deplasmanda Fenerbahçe’yi deviren Lacivert-beyazlılar Ekim sonundan bu yana çıktığı 13 maçı da kazandı. Moerman ve Dunston’ın yokluğuna rağmen böyle bir seri yakalamak kolay değildi. Özellikle Sertaç Şanlı’nın verdiği destek Anadolu Efes’in elini oldukça rahatlattı.

Euroleague’deki 3 maçlık serisi son bulan Fenerbahçe ise bu defa ligde karşılaşacağı rakibini yenerek zirveye ortak olma amacında. De Colo’nun sakatlığının düzelmesi ve katkı vermeye başlaması Sarı-lacivertlilerde moralleri yükseltirken tek soru işareti bu sezonki zayıf deplasman performansı. Konuk ekip bu sezon çıktığı 12 deplasman karşılaşmasından 4 tanesini kazanabildi ve alışılmış Fenerbahçe performansından uzak bir grafik sergiledi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Anadolu Efes ligde 8 maçtır kazanıyor.

Ligde bu sezon 10 galibiyeti bulunan Anadolu Efes bu maçların tümünde 80 sayı üzeri skor üretti.

Fenerbahçe ligde aldığı 2 mağlubiyette de 70 sayı altında kaldı.

Anadolu Efes sahasında bu sezon çıktığı 11 resmi maçın 10’unda galip geldi.

Fenerbahçe bu sezon çıktığı 12 deplasman karşılaşmasından 4 tanesini kazandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİNİN TERCİHİ NE?

Misli.com’dan canı bahis ve tek maç seçenekleriyle oynayabileceğiniz heyecan mücadeleyi kuponuna ekleyen Misli.com üyeleri %48’le Anadolu Efes’ten yana. Karşılaşmada diğer öne çıkan bahisler ise ilk yarı sonucu 1, ilk çeyrek sonucu 1 ve 216.6 sayı üzeri seçenekleri olarak göze çarpıyor.