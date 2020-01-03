Anadolu Efes - Khimki maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

CSKA Moskova yenilgisi sonrasında Maccabi Tel Aviv’i ağırlayan Anadolu Efes, 20 sayı farkla kazanırken evinde üst üste 3. kez oynayacağı maçta yeniden yakalamak istediği galibiyet serisinin ikinci adımı atmak istiyor. Geçen sezon rakibini Euroleague’de iki maçta da deviren Anadolu Efes, Eylül ayındaki hazırlık turnuvası maçını da kazanmasını bilmişti. Temsilcimizde sakatlığı nedeniyle Bryant Dunston yok.

Son olarak Fransa’da Asvel’in konuğu olan Khimki Moskova, dış sahadaki kötü performansını devam ettirdi ve deplasmandaki üst üste 5. yenilgisini aldı. Bu haftaya kadar Euroleague’de sezonun en fazla sayı yiyen ekibi olan konuk ekipte maç başına 20,9 sayı ile en fazla sayı atan isim olan Alexey Shved, grip olduğu için maçta görev alamayacak.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki ekip arasında oynanan son 3 maçı da Anadolu Efes kazandı.

Khimki, bu maça kadar Euroleague’de deplasmanda oynadığı 9 maçın 7’sini kaybetti.

Khimki, bu maç öncesinde sezonun en fazla sayı yiyen ekibi.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER