26.12.2019 - 20:38 |
Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv: 99-79
THY Avrupa Ligi'nin 16. Hafta mücadelesinde temsilcimiz Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Lider Efes, Maccabi Tel Aviv karşısında farka koştu ve sahadan 99-79 galip ayrıldı.
THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ile Maccabi Fox Tel Aviv karşı karşıya geldi. Anadolu Efes, sahadan 99-79 galip ayrıldı ve galibiyet sayısını 13'e yükseltti.
1. Periyot sonucu: 23-19
2. Periyot sonucu: 48-41
3. Periyot sonucu: 80-58
Detaylar birazdan...