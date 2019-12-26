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HaberlerTurkish Airlines Euroleague Haberleri Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv: 99-79
26.12.2019 - 20:38 |

Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv: 99-79

THY Avrupa Ligi'nin 16. Hafta mücadelesinde temsilcimiz Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Lider Efes, Maccabi Tel Aviv karşısında farka koştu ve sahadan 99-79 galip ayrıldı.

Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv: 99-79

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ile Maccabi Fox Tel Aviv karşı karşıya geldi. Anadolu Efes, sahadan 99-79 galip ayrıldı ve galibiyet sayısını 13'e yükseltti.

1. Periyot sonucu: 23-19
2. Periyot sonucu: 48-41
3. Periyot sonucu: 80-58

Detaylar birazdan...

Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv: 99-79

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