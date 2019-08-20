20.08.2019 - 13:33
Anadolu Efesli Moerman 12-14 hafta arası yok
Anadolu Efes, Fransız oyuncusu Adrien Moerman'ın geçirdiği sakatlık sebebiyle ameliyat olduğunu ve 12-14 hafta süresince parkelerden uzak kalacağını açıkladı.
Anadolu Efes'e Moerman'dan şok eden haber geldi. Lacivert beyazlı ekip, Fransız basketbolcu Moerman'ın geçirdiği sakatlık sebebiyle ameliyat olduğunu ve parkelerden 12-14 hafta süresince uzak kalacağını duyurdu.
İşte Anadolu Efes'in açıklaması:
Geçirdiği sakatlık sebebiyle bu sabah ameliyat olan ve 12-14 hafta süresince parkeden uzak kalacak olan oyuncumuz Adrien Moerman'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Galatasaray'a Kobe sürprizi