Anadolu Efesli Moerman 12-14 hafta arası yok

Anadolu Efes'e Moerman'dan şok eden haber geldi. Lacivert beyazlı ekip, Fransız basketbolcu Moerman'ın geçirdiği sakatlık sebebiyle ameliyat olduğunu ve parkelerden 12-14 hafta süresince uzak kalacağını duyurdu.

İşte Anadolu Efes'in açıklaması:

Geçirdiği sakatlık sebebiyle bu sabah ameliyat olan ve 12-14 hafta süresince parkeden uzak kalacak olan oyuncumuz Adrien Moerman'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

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