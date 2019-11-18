MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerEuro 2020 HaberleriAndorra tarih yazdı
18.11.2019 - 07:33 |

Andorra tarih yazdı

EURO 2020 Elemeleri'nin son maçında Türkiye’yi ağırlayan Andorra Milli Takımı karşılaşmaya tarihi bir misyonla çıktı ve maçı kaybetmesine karşın hedefine ulaşarak tarih yazdı.

Andorra tarih yazdı

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Andorra Milli Takımı, tarihinde ilk kez, yer aldığı bir Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası eleme grubunu son sıra dışında tamamlamak istiyordu. Bugüne kadar gruplarında hep son sırayı almışlardı.

Galiptir bu yolda mağlup

H Grubu'nda son haftaya beşinci sırada giren Andorra, bir sıra altındaki Moldova'nın üzerinde kalmak için ya Türkiye maçından puan çıkaracaktı ya da rakibinin kaybetmesini bekleyecekti. İlk seçenek geçerli olmadı ve iki farkla kaybettiler.

İzlanda'ya çok şey borçlular

Ancak diğer maçtan istedikleri dakika ve skor geldi. İzlanda deplasmanda Moldova'yı 2-1 mağlup etti. Böylece 3 puanda kalırken; Andorra da 4 puanda kalmasına karşın rakibinin üstünde 5. sırada grubu tamamlamayı başardı.

Ülke futbolu ilerledi!

Andorra, tarihinde ilk kez bir Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası eleme grubunu son sıranın üzerinde tamamlayarak, kendisi açıdan tarihi bir başarı elde etmiş oldu.

 

Gökhan Dinç: 'Semih Özsoy, Ali Koç’un yurt dışında olmasını fırsat bilmiş...'
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İç saha uyarısı!

İç saha uyarısı!

Golcü listesi belli oldu

Golcü listesi belli oldu

Atiba yetişiyor

Atiba yetişiyor

Korkulu rüya cuma maçları

Korkulu rüya cuma maçları

Sıradaki Haber