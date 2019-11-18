Andorra tarih yazdı

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Andorra Milli Takımı, tarihinde ilk kez, yer aldığı bir Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası eleme grubunu son sıra dışında tamamlamak istiyordu. Bugüne kadar gruplarında hep son sırayı almışlardı.

Galiptir bu yolda mağlup

H Grubu'nda son haftaya beşinci sırada giren Andorra, bir sıra altındaki Moldova'nın üzerinde kalmak için ya Türkiye maçından puan çıkaracaktı ya da rakibinin kaybetmesini bekleyecekti. İlk seçenek geçerli olmadı ve iki farkla kaybettiler.

İzlanda'ya çok şey borçlular

Ancak diğer maçtan istedikleri dakika ve skor geldi. İzlanda deplasmanda Moldova'yı 2-1 mağlup etti. Böylece 3 puanda kalırken; Andorra da 4 puanda kalmasına karşın rakibinin üstünde 5. sırada grubu tamamlamayı başardı.

Ülke futbolu ilerledi!

Andorra, tarihinde ilk kez bir Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası eleme grubunu son sıranın üzerinde tamamlayarak, kendisi açıdan tarihi bir başarı elde etmiş oldu.