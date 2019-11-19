Andorra - Türkiye: 2-0 (U21)

Andorra la Vella kentindeki Ulusal Stadyum'da oynanan müsabakada ev sahibi ekibin gollerini 7'nci dakikada Ricard Fernandez ve 87'nci dakikada penaltıdan Jordi Alaez kaydetti. Ay yıldızlı takımda Cenk Özkacar, 86'ncı dakikada kırmızı kart gördü.

Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Barcelona Başkonsolosluğu yetkilileri de izledi.

6'NCI MAÇTA 4'ÜNCÜ MAĞLUBİYET

Ümit Milli Takım, Andorra deplasmanında sahadan 2-0’lık yenilgiyle ayrılırken 6’ncı maçında 4’üncü mağlubiyetini aldı. Grupta son sıraya gerileyen ümit milliler, gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı.

ANDORRA TARİHİNDE 2’NCİ KEZ

Andorra Ümit Milli Takımı, bu galibiyetle birlikte tarihindeki 2’nci galibiyetini aldı. Andorra, 2006 yılından bu yana çıktığı 53 maçta tek galibiyetini 16 Haziran 2015 tarihinde 1-0’lık skorla Litvanya karşısında almıştı. Türkiye karşısında alınan galibiyet, Andorra tarihinin en farklı galibiyeti olurken, ev sahibi ekip yaklaşık 4.5 yıl sonra galibiyet elde etti.

STAT: Andorra Ulusal

ANDORRA: Iker, Cervos, De Pablos, Garcia, Guillen, Martinez, Fernandez, Alaez, Rebelo, Alavedra, Ubach

TÜRKİYE: Altay Bayındır, Mert Yılmaz, Hüseyin Türkmen, Cenk Özkacar, Cemali Sertel, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 46 Ahmed Kutucu), Muhayer Oktay (Dk. 87 Hüseyin Atakan Üner), Güven Yalçın, Berkay Özcan, Doğukan Sinik (Dk. 87 Rahmetullah Berişbek), Halil İbrahim Dervişoğlu (Dk. 73 Ahmet Canbaz)

GOLLER: Dk. 7 Fernandez, Dk. 86 Alaez (Andorra)

KIRMIZI KART: Dk. 86 Cenk Özkacar (Türkiye)

SARI KARTLAR: Alavedra, De Pablos (Andorra) - Güven Yalçın, Doğukan Sinik (Türkiye)