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23.10.2019 - 09:34 | | ANKARA (AA)

Ankaragücü'nde Olağanüstü Genel Kurul yarın

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul yarın yapılacak.

Ankaragücü'nde Olağanüstü Genel Kurul yarın

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu'nun daha önce aldığı karar doğrultusundaki genel kurul, Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Çoğunluğun sağlanamaması halinde ise olağanüstü genel kurul, 31 Ekim Perşembe günü aynı yerde ve saatte yapılacak.

MKE Ankaragücü'nde 30 Temmuz'da gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulda Mehmet Yiğiner yeniden başkan seçilmişti.

 

Skorer Tv Haber Bülteni - 23 Ekim 2019
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