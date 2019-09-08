Antalyaspor-Alanyaspor: 0-0

Regnum Carya Otel 1 No'lu sahada oynanan mücadelede kırmızı beyazlı takım sahaya Ferhat Kaplan, Tarık Çamdal, Aly Cissokho, Grando Chico, Eren Albayrak, Hakan Özmert, Mert Çölgeçen, Harun Alpsoy, Aatif Chahechouhe, Harun Kavaklıdere ve Gelson Dala ilk 11'i ile başladı. Alihan Aydın, Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk, Diego Angelo, Salih Karabulut, Ufuk Akyol, Paul Mukairu, Serdar Özkan, Gustavo Blanco, Mustafa Acar ve Cengiz Demir de yedekler arasında yer aldı.

90 DAKİKADA GOL OLMADI

Mücadelenin ilk 45 dakikasında iki takım da yarattığı pozisyonlardan gol sonucu çıkaramayınca devre 0-0 sona erdi. İkinci yarıda her iki takım da kadrosunda yer alan bütün oyunculara şans verdi. Karşılaşmanın bu devresinde de gol olmayınca 90 dakika golsüz berabere tamamlandı.