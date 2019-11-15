Antalyaspor'da Stjepan Tomas dönemi

Antalyaspor, Başakşehir'de Okan Buruk'un yardımcılığını yapan Stjepan Tomas'ın teknik direktörlüğe getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Antalyasporumuz, Stjepan Tomas ile sözleşme imzaladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine, Başkanımız Ali Şafak Öztürk katıldı. Sözlerine önceki Teknik Direktörümüz Bülent Korkmaz ve ekibine teşekkür ederek başlayan Başkanımız Ali Şafak Öztürk, daha önce de yollarını ayırdıkları diğer teknik adamlarla bağlarını koparmadıklarını, Bülent Korkmaz ile de dostane ilişkilerinin devam edeceğini söyledi. Öztürk, “Bülent hocamız ile bize yakışan bir ayrılık oldu. Kendisine bundan sonraki yaşamında başarılan diliyoruz” dedi.

SÖZLEŞME 2.5 YILLIK

Bülent Korkmaz ile ayrılıktan sonra yeni teknik adam arayışına geçtiklerini, genç oyunculara önem veren, doğru kişiliğe sahip, liderlik özelliği taşıyan ve gelişimi üst düzeyde olan isimler üzerine yoğunlaştık ve Stjepan Tomas ismi konusunda karar kıldık. Hocamızla 2 buçuk yıllık sözleşme imzaladık. Kendisini 18 senedir Türkiye'de olması nedeniyle yakından tanıyoruz. Futbolculuk ve antrenörlük dönemlerini iyi biliyoruz. Antalyaspor'un geleceği için doğru hamle olduğuna, başarılı olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

PLANLAMA UZUN DÖNEM

Stjepan Tomas ile ilgili risk alıp almadıkları şeklinde sorulan soruya da yanıt veren Öztürk, “Alternatifler isimlerde de aynı, belki de daha fazla risk vardı. Yurt dışında ve Türkiye'de bulunan hoca adaylarımız vardı. Öncelikle Türkiye'yi, Süper Ligi bilmesi gerekiyordu. Çok takım değiştiren hocalarla çalışmayı düşünmedik. Uzun dönem planlama yapmak istiyoruz. Kendi performansını da geliştirecek, başarıya aç bir isim arıyorduk. Türkiye'yi, Süper Lig'i tanıyan bir hoca avantajdır. Şu anda Mourinho'yu getirsek, ben daha fazla risk görüyorum. İnşallah başarıya giden yolda birlikte oluruz” ifadelerini kullandı.

"ANTALYASPOR'UN KADROSU İYİ"

İmza töreninde duygularını paylaşan ve hedeflerini anlatan Stjepan Tomas ise kendisine Antalyaspor'da teknik direktörlük görevi yapma fırsatı veren Başkan Öztürk ile yönetimine teşekkür etti. Antalyaspor'a geldiği için çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Tomas, “Bu kulüp çok daha güzel şeyleri hak ediyor. Buna hep beraber çalışacağız. Kulüp 2.5 senelik sözleşme imzaladı ve bana inanıyor. Ben bu kulüp için her şeyi yapacağım. Antalyaspor'un çok maçını seyrettim, takip ettim. Çok iyi oyunculara sahip. Tecrübeli, genç ve potansiyele sahip oyuncular var. Ben ofansif futbol oynatmak istiyorum. Antalyaspor bu kadroya sahip. Benim düşüncem bu kadro iş yapar. Hedefimiz tek tek maç kazanmak. Gazişehir maçında 3 puan kazanmak” diye konuştu.

KIRMIZI-BEYAZ ATKIYI TAKTI

Konuşmaların ardından Başkanımız Ali Şafak Öztürk ile yeni Teknik Direktörümüz Stjepan Tomas resmi sözleşmeye imza attı. Tomas'ın boynuna Antalyaspor atkısı takan Öztürk, imzanın camiaya hayırlı olmasını diledi. İmza törenine katılan Asbaşkanımız Berkay Bahar'ın da katıldığı fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

EURO 2020'ye katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımız...