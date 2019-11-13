Antalyaspor'da Tudor sesleri

Geçtiğimiz günlerde Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran Antalyaspor, Udinese ile yolları ayrılan Igor Tudor ile görüşüyor.

A Spor'da yer alan habere göre; Kırmızı beyazlı ekip Hırvat teknik adamı takımın başına geçirmek için temaslara başladı.

41 yaşındaki Igor Tudor geçtiğimiz haftalarda Udinese'de arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından gönderilmişti.