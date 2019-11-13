13.11.2019 - 14:02 |
Antalyaspor'da Tudor sesleri
Teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran Antalyaspor'un G.Saray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor ile temasa geçtiği öne sürüldü.
Geçtiğimiz günlerde Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran Antalyaspor, Udinese ile yolları ayrılan Igor Tudor ile görüşüyor.
A Spor'da yer alan habere göre; Kırmızı beyazlı ekip Hırvat teknik adamı takımın başına geçirmek için temaslara başladı.
41 yaşındaki Igor Tudor geçtiğimiz haftalarda Udinese'de arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından gönderilmişti.