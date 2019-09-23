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23.09.2019 - 16:20 | | İHA

Antalyaspor'dan hakem hatalarına büyük tepki

Antalyaspor Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "VAR konuşmalarının kamuoyu ile paylaşılmadığı sürece akıllardaki soru işaretleri kartopu gibi büyüyecek, maçlarımızı ‘güvensiz’ ortamda oynamayı sürdüreceğiz. Son iki maçımızda yaşadığımız hakem hataları, eğitimin şart olduğunu, bu eğitime en çok hakemlerin ihtiyacı olduğunu göstermektedir" denildi.

Antalyaspor'dan hakem hatalarına büyük tepki

Antalyaspor Yönetim Kurulu, takımın oynadığı maçlarda yaşanan hakem kararlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, Süper Lig’de 18 takımın performansından çok hakemlerin konuşulduğu 5 haftanın geride kaldığı belirtilerek, "İsimleri teker teker yazıp konuyu bireysele indirmek yerine asıl sorunun ‘eğitim’ olduğunu görmekteyiz. Sezon öncesi MHK tarafından görevlendirilen hakemimizin futbolcularımıza yeni oyun kuralları ile ilgili verdiği eğitim seminerinde özellikle sorulan sorular, son iki maçta başımıza geldi. Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasında vücuttan seken topun elle buluşması sonucu verilmeyen penaltının aynısı, aynı hakem tarafından Kayserispor ile oynadığımız karşılaşmada aleyhimize verildi. Son oynadığımız Kasımpaşa maçında topun savunma oyuncusunun açık olan kolu tarafından kale çizgisini geçmesini engellemesine sahadaki 4 hakem ve VAR’daki hakemler akıl almaz bir şekilde ‘devam’ kararı verdi" ifadelerine yer verildi

Antalyaspor Yönetimi, MHK’dan tatmin edici bir açıklama ve son zamanlarda sıkça tekrarlanan bu pozisyon ile ilgili kuralın doğrusunun anlatılıp tartışmaların sonlandırılmasını talep etti. Yönetim, "Daha önce de söylediğimiz gibi; şeffaflık tüm bu soruların cevabı olacaktır. VAR konuşmalarının kamuoyu ile paylaşılmadığı sürece akıllardaki soru işaretleri kartopu gibi büyüyecek, maçlarımızı ‘güvensiz’ ortamda oynamayı sürdüreceğiz. Son iki maçımızda yaşadığımız hakem hataları, eğitimin şart olduğunu, bu eğitime en çok hakemlerin ihtiyacı olduğunu göstermektedir. Yeni göreve gelen TFF ve MHK ile hakemlerimize güveniyoruz, güvenmeye devam etmek istiyoruz. Bundan sonraki hakem yönetimlerinde hayal kırıklığı yaşamak istemiyoruz. Bunu sadece taraftarımız ve camiamız için değil, özellikle Türk futbolu için istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

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