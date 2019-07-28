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28.07.2019 - 16:50| ANTALYA (AA) -

Antalyasporlu Drole, Las Palmas'a transfer oldu

Antalyasporlu futbolcu Jean Armel Drole, satın alma opsiyonuyla 1 yıl kiralık olarak İspanyol ekibi Las Palmas'a transfer oldu.

Antalyasporlu Drole, Las Palmas'a transfer oldu

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jean Armel Drole için İspanya'nın Las Palmas kulübü ile satın alma opsiyonu ile birlikte, 1 yıl kiralık olarak anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi

Fildişi Sahilli 21 yaşındaki forvet geçen sezon Süper Lig'de 20 maçta forma giymişti.

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