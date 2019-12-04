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04.12.2019 - 10:03 |

Arda Turan'dan Aslıhan'a romantik paylaşım!

Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın doğum günü nedeniyle sosyal medyadan romantik bir paylaşım yaptı.

Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Başakşehir'de forma giyen Arda eşi Aslıhan'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. 

İşte Arda'nın eşi için yaptığı paylaşım;
'Sen benim en yakın arkadaşım, dostum, sırdaşımsın... Aşkın sevginin sadakatin dürüstlüğün simgesisin... inşallah evlatlarımızda senin gibi olurlar...benim en zor anlarımda yaslandığım duvarım.... iyiki varsın evlatlarımızla nice senelere benim dünyalar güzeli eşim... Seni seviyorum...En güzel günlerimiz daha yaşamadıklarımız... Laliplinin annesi

Arda Turandan Aslıhana romantik paylaşım

Arda Turandan Aslıhana romantik paylaşım

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