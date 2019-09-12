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Haberlerİngiltere Premier LigArsenal'den Joe Willock uzun süreli sözleşme!
12.09.2019 - 14:56

Arsenal'den Joe Willock uzun süreli sözleşme!

İngiltere’de Arsenal, genç yeteneği Joe Willock’la yeni sözleşme yapıyor ve uzun süreli bir anlaşmanın olması bekleniyor.

Arsenal'den Joe Willock uzun süreli sözleşme!

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

İngiltere Premier Lig’in güçlü ekiplerinden Arsenal, son dönemin parlayan yıldızı Joe Willock’la ilgili aldığı karar dikkat çekti. Ada basınında son dakika olarak geçen haberlere göre, Londra temsilcisi, 20 yaşındaki orta saha ile yeni sözleşme yapma kararı aldı.

Willock’la uzun süreli bir kontrat yapılacağı ifade edildi. Yeni sözleşmenin 2023 yılına kadar olacağı aktarıldı.

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