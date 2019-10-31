Arsenal'in yeni pırlantası Martinelli!

Arsenal'in sezon başında Brezilya Serie D ekibi Ituano'dan transfer ettiği Gabriel Martinelli performansıyla göz kamaştırıyor.

18 yaşındaki oyuncu İngiltere Lig Kupası'nda dün gece müthiş düelloya sahne olan Liverpool-Arsenal maçına da damga vurdu. Brezilyalı yıldız, dev maçta güzel performansını 2 golle taçlandırdı.

UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 kez ağları havalandıran Martinelli, süre aldığı toplam 405 dakikada tam 7 gole imzasını koydu. Sezon başında 6 milyon 700 bin euro karşılığında kadroya bağlanan Martinelli, Arsenal'in scout başarısı olarak gösteriliyor...