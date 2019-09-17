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17.09.2019 - 08:00 |

‘Asıl taraftar İspanya’da’

Real Madrid’in yıldızı Eden Hazard, Şampiyonlar Ligi için sabırsızlandığını söyledi.

‘Asıl taraftar İspanya’da’

Real Madrid’in yıldızı Eden Hazard, Şampiyonlar Ligi’nde yeni takımıyla ilk maçına çıkmak için sabırsızlandığını söyledi.

Real’de beklentilerin her zaman fazla olduğunu belirten Belçikalı futbolcu, “Real Madrid’de Chelsea’den daha farklı bir durum söz konusu. Real Madrid taraftarı her sene Şampiyonlar Ligi’nin kazanılmasını istiyor ve takımdan beklentileri her zaman üst seviyede. Real Madrid’e geldiğimden beri bu baskıyı ben de fazlasıyla hissediyorum” diye konuştu.

Hazard konuşmasını şöyle noktaladı: “İspanya’da gerçek taraftar var. İngiltere’de durum böyle değil. İngiltere’de herkes futbolla ilgileniyor, ancak fanatik değiller. Chelsea’de kaybettiğimiz zaman bu bir felaket değildi, ancak İspanya’da durum çok farklı.”

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