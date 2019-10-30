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30.10.2019 - 06:53 | | FANATİK

Asker selamı veren milli oyuncuların sözleşmesi feshedildi

Hentbol Milli Takımımız'ın önemli oyuncularından Durmuş Ali Tınkır ve Yunus Özmusul, asker selamı verdikleri söylenerek Yunanistan'da oynadıkları kulüp tarafından sözleşmeleri feshedildi.

Asker selamı veren milli oyuncuların sözleşmesi feshedildi

 Asker selamı verdiği için futbolda Türk kökenli futbolculara yapılan sert ve skandal uygulamalar diğer branşlara da sıçradı.

Hentbol Milli Takımımız'ın önemli oyuncularından Durmuş Ali Tınkır ve Yunus Özmusul, asker selamı verdikleri söylenerek Yunanistan'da oynadıkları kulüp tarafından sözleşmeleri feshedildi.

Olympiakos Hentbol Takımı,2021 Hentbol Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde Milli Takım formasıyla 'Asker Selamı' verdiği için Durmuş Ali Tınkır'ın sözleşmesini feshetti.

Yunanistan'ın AEK takımında kalecilik yapan Yunus Özmusul da kadro dışı bırakıldı. AEK, Yunus Özmusul hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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