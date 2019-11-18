A Milli Erkek Hentbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n BelÃ§ika ile oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§Ä±n ardÄ±ndan asker selamÄ± vererek BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekatÄ±'na destekte bulunduÄŸu iÃ§in kulÃ¼bÃ¼ AEK tarafÄ±ndan kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lan milli hentbolcu Yunus Ã–zmusul'un sÃ¶zleÅŸmesi, Yunan kulÃ¼bÃ¼ tarafÄ±ndan feshedildi.Â

Yunan ekibi ile antrenmanlara Ã§Ä±kamayan ve maÃ§ kadrolarÄ±nda da yer alamayan tecrÃ¼beli file bekÃ§isi, TÃ¼rkiyeye dÃ¶nÃ¼yor.

Yunus Ã–zmusul'un menajeri Ceren Uyguner, konuyla ilgili DemirÃ¶ren Haber AjansÄ±'na (DHA) Ã¶zel yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "SÃ¶zleÅŸme feshedildi. Yunus, ocak ayÄ±na kadar bireysel Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam edecek, ocak ayÄ±nda transfer sezonunun aÃ§Ä±lmasÄ±yla birlikte baÅŸka bir takÄ±mla anlaÅŸacak. Milli takÄ±mÄ±n Nisan ayÄ±nda Ã¶nemli maÃ§larÄ± var. Yunus da o maÃ§lara hazÄ±rlanacak. Yunanistanda kalsaydÄ± antrenman ve maÃ§larda yer alamayacaktÄ± dedi.

Ã–te yandan diÄŸer bir Yunan kulÃ¼bÃ¼ Olympiakosta forma giyen DurmuÅŸ Ali TÄ±nkÄ±r da iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde TÃ¼rkiyeye dÃ¶necek.Â

NE OLMUÅžTU?

A Milli Erkek Hentbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n, 2021 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ± Avrupa Elemeleri 4'Ã¼ncÃ¼ maÃ§Ä±nda BelÃ§ika'yÄ± 33-24'lÃ¼k skorla maÄŸlup ettikleri maÃ§Ä±n ardÄ±ndan asker selamÄ± ile BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekatÄ±'na destek veren milli hentbolcu Yunus Ã–zmusul, takÄ±mÄ± AEK tarafÄ±ndan kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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