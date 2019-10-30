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30.10.2019 - 17:17 | | İSTANBUL (AA)

Ataman zaferin şifrelerini verdi

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ataman "Top kayıplarını en aza indirip, kontrollü ve sert savunma yapmamız gerekiyor" dedi.

Ataman zaferin şifrelerini verdi

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi 6. haftasında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos ekibiyle yapacakları maçta kontrollü oynamaları gerektiğini söyledi.

Ataman, yaptığı açıklamada OAKA Spor Salonu'nda zor bir maça çıkacaklarını belirterek, "Panathinaikos, Nick Calathes'in önderliğinde özellikle hücumda Jimmer Fredette ve Deshaun Thomas ile çok etkili. Aynı zamanda Tyrese Rice ve Ioannis Papapetrou da hücumda çeşitlilik sağlıyor. Top kayıplarını en aza indirip, kontrollü ve sert savunma yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı oyuncu Shane Larkin ise karşılaşmanın zor geçeceğini anlatarak, "Bu mücadeleye arka arkaya oynadığımız dört maçımızı kazanmış olarak gidiyoruz. Onlar da son maçlarında Khimki'ye mağlup oldular. Bizi yenmek için tüm enerjilerini ortaya koyacaklar. OAKA Spor Salonu'nda oynamak her zaman zor, çünkü etkili bir taraftara karşı oynuyorsunuz. Önemli bir maçı kazanmak ve galibiyet serimizi devam ettirmek için çok iyi konsantre olmalı ve mental olarak güçlü olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

 

 

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