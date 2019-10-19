Atiba: "Galatasaray derbisi..."

Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta Atiba açıklamalarda bulundu.

"İki puan kaybettik diyebiliriz"

"Genel olarak baktığımızda net şekilde iki puan kaybettik diyebiliriz. Alanya maçının özgüveniyle buraya geldik. Oyuna iyi başladık, oyuna hükmettik. Oyun genelinde derli topluyduk. Eksik olan goldü. Topu içeriye atma konusunda şanssızdık"

"Galatasaray derbisi..."

Hafta içi oynayacağımız Avrupa Ligi maçına odaklanacağız. Ondan sonra ise Galatasaray derbisi var. Maç maç ilerleyerek bakacağız.

"Bu kadar pozisyona girememiştik"

"Bu akşam iyi yardımlaştık. Topu rakibin hatlarının arasına soktuk. İyi bir performans sergiledik, sadece gol eksikti. Bu akşamdan çıkaracağımız dersler var. Geçmişteki maçlarda bu kadar pozisyona girememiştik. Bugün pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik"