Atiba: "Hocalık yapar mıyım, bilmiyorum"

Süper Lig'de Kayserispor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Bunu sürdürmek istiyoruz"

"Çalışkan bir oyuncuyum. Takım için elimden geleni yaparım. Önemli bir galibiyet aldık. Bu akşamdan çıkarılacak bir çok nokta var. Serimize devam ediyoruz ve taraftarlarımızı da mutlu ettik. Bunu sürdürmek istiyoruz."

"Hocalık yapar mıyım, bilmiyorum"

"Taraftarlarla güzel ilişkimiz var. Hocalık yapar mıyım, bilmiyorum. Şu anın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Bir noktadan başlayacağım ama ne zaman bilmiyorum."

"Noah en son soyunma odasında top oynuyordu"

"Beşiktaş'ta çocuklarımla, ailemle birlikte olmak çok büyük bir huzur. Diğer oğlum Noah da en son soyunma odasında top oynuyordu. Umarım onlar da benim yaşadığım duyguları ileride yaşarlar."