Atiba Hutchinson'dan 'gevşeklik' çıkışı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson açıklamalarda bulundu.

"Buna gevşeklik veya konsantrasyon eksikliği diyebiliriz"

"Bu akşam büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Garip bir maç oldu. Öne geçtik ve devreye böyle girdik. İkinci yarı hatalar yaptık, buna gevşeklik veya konsantrasyon eksikliği diyebiliriz. Sonrasında golleri geldi. Bu akşam istediğimizi alamadık."

"Ortaya sağlam bir karakter koymalıyız"

"Genel olarak düzeltmemiz gereken çok şey var. 5 maç var ve toparlanabiliriz. Kolektif anlamda da bireysel anlamda da daha iyi olmamız gerekiyor. Zor bir durumda olduğumuzun farkındayız. Ortaya sağlam bir karakter koymalıyız. Bu da bir sonraki maçla başlayacak. Taraftarımızın desteğini arkaya alarak bir an evvel durumu düzeltmeliyiz. Daha çok çalışmalıyız. Takım olarak da konuştuk."

"Biz iyi bir takımız ve büyük bir kulüpte oynuyoruz. Yarından itibaren eksiklerimizi düzeltmeliyiz."