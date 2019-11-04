Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBeşiktaşAtiba için mola zamanı
04.11.2019 - 08:00 |

Atiba için mola zamanı

İlerleyen yaşına rağmen orta alanda mücadelesiyle formayı kapan, oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Atiba Hutchinson, formuyla gençlere adeta taş çıkarıyor.

Atiba için mola zamanı

Uykusuna ve beslenmesine son derece dikkat eden, sakatlandığı zaman ilaçla iyileşmek yerine doğal yollarla tedavi olmalı tercih eden 36 yaşındaki Kanadalı futbolcu, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın en çok güvendiği isimler arasında yer alıyor.

Avcı’nın, Galatasaray ve Antalyaspor maçlarında çok yüksek efor harcayan Atiba’yı sakatlık riski nedeniyle Braga deplasmanında yedeğe çekmeyi planladığı belirtildi.

Deneyimli hoca, Kanadalı oyuncuyu Wolverhampton ve Braga maçlarında da 90 dakika kulübede oturtmuştu.

Adis Jahovic: "Maçtan sonra her zamanki gibi her şey halloldu"
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Karius’a özel tebrik

Karius’a özel tebrik

Sörloth sustu, Fırtına durdu

Sörloth sustu, Fırtına durdu

Süper Lig'de Anadolu takımları zirve yarışında! İşte puan durumu ve toplu sonuçlar

Süper Lig'de Anadolu takımları zirve yarışında! İşte puan durumu ve toplu sonuçlar

Beşiktaş'ın rakibi Braga ligde berabere kaldı

Beşiktaş'ın rakibi Braga ligde berabere kaldı

Sıradaki Haber