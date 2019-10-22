Atletico Madrid Bayer Leverkusen maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Atletico Madrid Bayer Leverkusen maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nde günün en heyecanlı maçları arasında gösterilen zorlu mücadele ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz....



ATLETICO MADRID BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN?

Atletico Madrid Bayer Leverkusen maçı 22 Ekim Salı günü saat 19:55'de oynanacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD2'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak; Arias, Giménez, Hermoso, Felipe, Saúl, Thomas Partey, Koke; João Félix, Morata, Diego Costa

Bayer Leverkusen: Hrádecký, Weiser, S. Bender, Dragović, Wendell, Baumgartlinger, Amiri, Demirbay, Havertz, Volland.