Avcı hedefi 12’den vurdu

SERDAR SARIDAĞ

Süper Lig’de bu sezon ilk kez 3’te 3 yapan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın tüm hesapları tuttu. Aytemiz Alanyaspor’u yendikleri 7. hafta maçının ardından takımın hızla yükselişe geçeceğini iddia eden Avcı bu kez milli ara sonrası için hesap kitap yapmaya başladı.



Galatasaray, Antalyaspor ve Yukatel Denizlispor’u yenerek zirve yarışına ortak olan Abdullah Avcı öncelikle milli takımlara gidenlerin sağlam dönmesini bekleyecek. Milli aranın sakatlıktan yeni dönenler için iyi bir fırsat olduğunu düşünen siyah-beyazlı hoca daha sonra ideal kadroyu netleştirmeye çalışacak. Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda daha az forma şansı bulan isimlere görev verecek olan Abdullah Avcı özellikle N’Koudou’nun geri dönüşüne sevindi. Çabukluğuyla bire birde rahat adam geçen Fransız yıldızın dönüşüyle eli daha da rahatlayan deneyimli hoca, üç maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Seriyi devam ettirmeleri halinde lig yarışındaki geçmiş dönem yaralarını saracaklarını düşünen Abdullah Avcı en az kayıpla ilerlemenin hesaplarını yapıyor.



Saha sonuçlarının iyi gitmesi ve yönetimin bazı alacakları ödemesi sayesinde ayağa kalktıklarını dile getiren Avcı’nın, siyah-beyazlı yöneticileri sık sık tesislerde görmek istediği ortaya çıktı. Bu durumun futbolculara olumlu yansıdığını söyleyen deneyimli teknik adam, takımın son durumuyla ilgili milli arada yönetime rapor da verecek.

İşin sırrı savunmada

Kartal, Süper Lig’in son 5 haftasında en çok puan toplayan takım oldu. Ligin 6 haftalık bölümünde yalnızca 5 puan alabilen siyah-beyazlı ekip sonraki 5 karşılaşmada ise 13 puan elde etti. Sezonun 6 haftalık bölümünde 5 puanla 16. sırada yer alan Beşiktaş ardından oynadığı 5 maçta topladığı 13 puanla 11. hafta sonunda 8. sıraya kadar yükseldi. Ligin 6. haftasında zirvenin 9 puan gerisinde bulunan Kartal, 11. hafta sonunda farkı 3’e kadar düşürdü.

Siyah-beyazlı ekip zirve yarışına ortak olduğu periyottaki iyi savunmasıyla dikkati çekti. Ligin ilk 6 maçında tam 12 gol yiyen Beşiktaş, sonraki 5 karşılaşmada ise kalesinde sadece 1 gol gördü. Sezonun 6 haftalık bölümünde 8 gol atan ve eksi 4 averajda kalan Beşiktaş bunu da artıya çevirmeyi başardı. 11. hafta sonunda 14 kez rakip ağları sallayan ve kalesinde 13 gol gören Beşiktaş averajını artı 1’e çıkardı. Kartal ayrıca son 5 maçta ise yediği bir golle bu periyotta ligin en iyi savunma yapan takımı da oldu.

