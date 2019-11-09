Avcı için seferberlik

Zatürre teşhisi nedeniyle Portekiz’e uçamadığı için Braga maçında takımın başında olamayan Teknik Direktör Abdullah Avcı’ya, Denizlispor karşılaşması öncesi yoğun tedavi uygulanmaya devam ediliyor.



Günde dört serum yiyerek iyileşmeye çalışan deneyimli teknik adam, doktorların uyarısı nedeniyle Braga’ya gidememişti. Denizlispor maçının Vodafone Park’ta olması nedeniyle, karşılaşma öncesine iğne olarak yedek kulübesinde olmak isteyen Avcı’ya, doktorların bugünkü durumuna göre izin verip vermeyeceği belli olacak. İyileşme sürecinde yeterli yol alınmaması halinde, doktorların Abdullah Avcı’ya, Denizlispor maçı için de izin vermeyecekleri belirtildi.