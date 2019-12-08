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08.12.2019 - 08:00 |

Avcı’dan son uyarılar

Kartal'da Avcı, Kasımpaşa’da yaşanan teknik adam değişikliğinin rakibe farklı bir hava katabileceğinin altını çizdi.

Avcı’dan son uyarılar

SERDAR SARIDAĞ

Kartal, Süper Lig’de üst üste 6. galibiyetine bugün Kasımpaşa deplasmanında imza atmaya çalışacak. Siyah-beyazlı takım dün akşam gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlarken, Teknik Direktör Abdullah Avcı, oyuncularına son uyarılarını yaptı. Kritik bir maça çıkacaklarını vurgulayan Avcı, Kasımpaşa’da yaşanan teknik adam değişikliğinin rakibe farklı bir hava katabileceğinin altını çizdi.
Tayfur Havutçu ile anlaşan Kasımpaşa’nın çıkış aradığını aktaran siyah-beyazlı hocanın, “Rakibimiz kendi evinde kazanmak için varını yoğunu sahaya yansıtacak. Maçı sakın hafife almayın. İşimiz kolay değil” diye konuştuğu bildirildi.
Bu arada Abdullah Avcı’nın, N’Koudou’nun sakatlığı nedeniyle sol kulvarda Rebocho ve Caner’i oynatmayı planladığı öğrenildi. Avcı’nın sağ kanatta ise Diaby’ye görev vermesi bekleniyor. 

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