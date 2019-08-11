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11.08.2019 - 15:13

Avrupa futbolunda Kurban Bayramı kutlaması

Avrupa'nın önde gelen futbol kulüpleri, Kurban Bayramı nedeniyle sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayımladı.

Avrupa futbolunda Kurban Bayramı kutlaması

İspanya temsilcisi Barcelona'nın Türkçe hesabında yer alan açıklamada, "Barcelona olarak Türkiye'nin ve tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutlarız." ifadesi kullanılırken, Merih Demiral'ın da forma giydiği Juventus'un İngilizce hesabından ise, "Dünyadaki bütün destekçilerimizin bayramı mübarek olsun." paylaşımında bulunuldu.

Kurban Bayramı nedeniyle İngiltere'nin Manchester City, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Fransa'nın Paris Saint-Germain, Almanya'nın Borussia Dortmund, İskoçya'nın Celtic takımlarının yer aldığı çok sayıda kulüp, sosyal medya hesaplarından bayram mesajı paylaştı.

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