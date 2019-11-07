Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi Braga! Maç saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Braga'ya konuk oluyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı hastalığı nedeniyle Portekiz'e gidemezken sakatlıkları devam eden Dorukhan Toköz, Douglas, N'koudou, Burak Yılmaz, Hutchinson, Gökhan Gönül ve Ruiz'de Beşiktaş'ın Braga kadrosunda yer almıyor.

UEFA Avrupa Ligi K grubunda yer alan Beşiktaş geride kalan 3 haftada puan toplayamadı ve grupta son sırada yer aldı. Gruptan çıkma hayallerini sürdürmek isteyen Siyah Beyazlı takım Braga deplasmanından galibiyet ile dönmesi gerekiyor.

BRAGA-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Braga-Beşiktaş maçı bu akşam saat 23:00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak. ,

BRAGA İLE 4. RANDEVU

Braga ile daha önce 3 kez karşılaşan Beşiktaş, Portekiz temsilcisini 2012 yılında deplasmanda oynanan maçta 2-0'lık skorla mağlup etmişti. Braga ise Beşiktaş ile Vodafone Park'ta iki kez karşılaştığı rakibini iki maçta da devirmesini başarmıştı.

Beşiktaş'ın Braga kadrosu belli oldu! 6 eksik...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında yarın Portekiz'in Braga takımına konuk olacak. Abdullah Avcı, Burak Yılmaz, Atiba, Ruiz, Diaby, NKoudou ve Gökhan Gönül, Braga maçının kadrosuna alınmadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi Braga. Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak siyah beyazlı ekipte teknik patron Abdullah Avcı; Burak Yılmaz, Atiba, Ruiz, Diaby, NKoudou ve Gökhan Gönül'ü kadroya dahil etmedi