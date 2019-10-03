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03.10.2019 - 17:20 |

Avrupa Ligi'nde bu akşam hangi maçlar oynanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam 24 maç oynanacak. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir bu akşam ülkemizde konuk edecekleri rakipleri karşısında puan veya puanlar almak için sahaya çıkacak. İlk maçlarından puan alamayan üç temsilcimizden Beşiktaş ve Başakşehir'in maçı 19:55'te Trabzonspor'un maçı ise 22:00'de başlayacak. İşte Avrupa Ligi'nde bu akşamın programı...

Avrupa Ligi'nde bu akşam hangi maçlar oynanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam 24 maç oynanacak. Ülkemizi temsil eden üç takımın yer aldığı organizasyonda Beşiktaş sahasında Wolverhampton'ı Başakşehir Mönchengladbach'ı konuk ediyor. Günün son maçında Trabzonspor ise sahasında Basel'i konuk edecek. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maç programı;

A GRUBU

Sevilla-Apoel
Dudelange-Qarabagh

B GRUBU

Malmö-Fc Kopenhag
Lugano-Dynamo Kiev

C GRUBU

Krasnodar-Getafe
Trabzonspor-Basel

D GRUBU

Sporting Lizbon-LASK Linz
Rosenborg- PSV Eindhoven

E GRUBU

Lazio-Rennes
Celtic-Cfr Cluj

F GRUBU

Guimares-E.Frankfurt
Arsenal-Standart Liege

G GRUBU

Feyenoord-Porto
Young Boys-Glasgow Rangers

H GRUBU

Ferenchvaros-Ludogorets
CSKA Moskova-Espanyol

I GRUBU

Oleksendria-Gent
St Etienne-Wolfsburg

J GRUBU

Wolfsberger-Roma
Başakşehir- Mönchengladbach

K GRUBU

Braga-Slovan Bratislava
Beşiktaş-Wolverhampton

L GRUBU

AZ Alkmaar-Manchester United
Astana-Partizan Belgrad

 

 

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