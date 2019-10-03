Avrupa Ligi'nde bu akşam hangi maçlar oynanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam 24 maç oynanacak. Ülkemizi temsil eden üç takımın yer aldığı organizasyonda Beşiktaş sahasında Wolverhampton'ı Başakşehir Mönchengladbach'ı konuk ediyor. Günün son maçında Trabzonspor ise sahasında Basel'i konuk edecek. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maç programı;

A GRUBU

Sevilla-Apoel

Dudelange-Qarabagh

B GRUBU

Malmö-Fc Kopenhag

Lugano-Dynamo Kiev

C GRUBU

Krasnodar-Getafe

Trabzonspor-Basel

D GRUBU

Sporting Lizbon-LASK Linz

Rosenborg- PSV Eindhoven

E GRUBU

Lazio-Rennes

Celtic-Cfr Cluj

F GRUBU

Guimares-E.Frankfurt

Arsenal-Standart Liege

G GRUBU

Feyenoord-Porto

Young Boys-Glasgow Rangers

H GRUBU

Ferenchvaros-Ludogorets

CSKA Moskova-Espanyol

I GRUBU

Oleksendria-Gent

St Etienne-Wolfsburg

J GRUBU

Wolfsberger-Roma

Başakşehir- Mönchengladbach

K GRUBU

Braga-Slovan Bratislava

Beşiktaş-Wolverhampton

L GRUBU

AZ Alkmaar-Manchester United

Astana-Partizan Belgrad