Avrupa Ligi'ne İspanyol ve İtalyan teknik direktör damgası

İspanyol ve İtalyan teknik adamların 10'ar kez şampiyonluk yaşadığı kupada, Hollandalılar 6, Almanlar 5, İngilizler 4, Portekizliler 3, İsveçliler ve Arjantinliler ise ikişer defa şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fatih Terim, 2000 yılında Galatasaray'ın kupayı kazanmasıyla listeye giren tek Türk teknik adam oldu. İskoçlar, Belçikalılar, Fransızlar, Ruslar ve Rumenler birer kez kupa şampiyonluğuna teknik adam olarak ulaştı.

Rekor Emery ve Trapattoni'de

Avrupa'nın 2 numaralı kupasını en çok kazanan teknik adamlar üçer kezle İtalyan Giovanni Trapattoni ve İspanyol Unai Emery oldu.

Trapattoni, 1977 ve 1993'te Juventus, 1991'de Inter ile kupaya uzandı.

Emery, Sevilla'nın başında 2014, 2015 ve 2016'da olmak üzere üst üste 3 kez Avrupa Ligi'ni kazanarak Trapattoni'yi yakaladı.

İspanyol teknik adamlar Luis Molowny, Juande Ramos, Rafael Benitez, Portekizli Jose Mourinho ve Arjantinli Diego Simeone, kupayı ikişer kez kaldırma başarısı gösterdi. Real Madrid ile 1985 ve 1986'da Molowny, Sevilla ile 2006 ve 2007'de Ramos, Atletico Madrid ile 2012 ve 2018'de Simeone, 2004'te Valencia ve 2013'te Chelsea ile Benitez, 2003'te Porto ve 2017'de Manchester United ile Mourinho, şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

20 yıl sonra İtalyan teknik adam kupaya uzandı

Maurizio Sarri'nin geçen sezon Chelsea'nin başında UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşmasıyla 20 yıl sonra bir İtalyan teknik direktör kupayı kaldırmayı başardı.

Sarri'den önce kupada mutlu sona ulaşan son İtalyan çalıştırıcı, Alberto Malesani oldu.

İtalyan çalıştırıcılar, kupada 1989-1999 yıllarına damga vurdu. Söz konusu dönemde Napoli'de Ottavio Bianchi 1989'da, Juventus'ta Dino Zoff 1990'da, Inter'de Giampiero Marini 1994'te, Parma'da Nevio Scala 1995'te kupayı kazandı. Giovanni Trapattoni'nin 1991'de Inter'in başında ve 1993'te Juventus ile şampiyon olduğu organizasyonda, Luigi Simoni 1998'de Inter, Alberto Malesani ise 1999'da Parma ile kupayı kaldırdı.

Avrupa dışından sadece Simeone kazandı

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'ni bugüne dek Avrupa dışından tek teknik direktör kazanmayı başardı.

Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, 2012'de takımını şampiyonluğa taşırken kıta dışından bu kupayı kazanan ilk ve tek teknik direktör unvanını aldı. Simeone, Atletico Madrid'in başında 2018'de bir kez daha kupayı kaldırma başarısı gösterdi.