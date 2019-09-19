Getafe-Trabzonspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi?

Getafe-Trabzonspor maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ön eleme turlarında Sparta Prag ve AEK'yı eleyip gruplara kalma şansı elde eden Trabzonspor, bu akşam gruptaki ilk maçına Getafe karşısında çıkıyor. Avrupa'da 130. maçına çıkacak olan Bordo Mavili takım bu karşılaşmaların 50'sinde galip olan taraf olurken 33 maç beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor 46 maçtan ise mağlup ayrılan taraf oldu. Peki Getafe-Trabzonspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

GETAFE-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi C grubu ilk maçında Trabzonspor deplasmanda Getafe'ye konuk oluyor. 19:55'te başlayacak olan Getafe Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

Trabzonspor, Avrupa'da 130. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında bu akşam deplasmanda İspanya'nın Getafe takımı ile karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 130. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 129 maçta 50 galibiyet ve 33 beraberlik aldı, 46 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Avrupa sınavlarında rakip fileleri 169 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 172 gol gördü.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası'nda 81, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç oynadı.

UEFA'da 82. maç

Trabzonspor, Getafe ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 82. maçına çıkacak. UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 81 maçın 33'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 21 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 27 maçta ise yenildi.

Bu maçlarda rakip fileleri 113 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 108 gol gördü.

Üçüncü kez gruplarda mücadele edecek

Trabzonspor, tarihinde 3. kez UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek. Karadeniz ekibi, bu sezon 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımını deplasmanda elde ettiği 2-2'lik beraberliğin rövanşında sahasında 2-1 yenerek play-off turuna çıkmıştı.

Karadeniz ekibi, play-off turunda ise deplasmanda Yunanistan'ın AEK takımını 3-1 yenmiş, sahasında 2-0 mağlup olmasına karşın adını grup maçlarına yazdırmıştı.

Bordo-mavililer, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında art arda gruplara katılma hakkı elde etmişti. Karadeniz ekibi, bu iki sezonda gruplardan çıkmış ancak son 16 turunda elenmişti.

Büyük takımlara karşı zaferler

Trabzonspor, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı. Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984 sezonunda İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona ve 1994-1995 sezonunda ise İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı.

Karadeniz ekibi, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter'i 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirmişti. En farklı galibiyeti Arnavutluk takımı karşısında aldı



Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, 129 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında almıştı. Trabzonspor, Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup olmuştu.

Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise eski golcüsü Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetmişti.

Türk takımları ile İspanyol ekipler 92. randevuda

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda bu akşam oynanacak Getafe-Trabzonspor karşılaşması Türk ve İspanyol temsilcileri arasındaki 92. karşılaşma olacak.

İki ülke takımları arasında daha önce oynanan 91 maçın 18'ini Türk, 55'ini İspanyol ekipleri kazandı, 18 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Türk takımlarının 85 golüne, İspanyol ekipleri 183 golle karşılık verdi.

Türk ekiplerinden Beşiktaş, Bursaspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantepspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Kayseri Erciyesspor, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, Osmanlıspor, Trabzonspor ve Akhisarspor, daha önce Avrupa kupalarında İspanyol takımlarla karşılaştı.

Getafe ilk kez

Tarihinde 3. kez Avrupa kupalarına katılan Getafe, daha önce Türk takımlarına karşı hiç oynamadı. İspanyol temsilcisi, Trabzonspor ile yapacağı karşılaşma ile ilk kez bir Türk takımına karşı tur mücadelesi yapacak.

En son Akhisarspor karşılaştı

En son iki ülke takımları arasındaki karşılaşma Akhisarspor ile Sevilla arasında geçen sezon UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda oynandı. Akhisarspor sahasında rakibine 3-2, deplasmanda da 6-0'lık sonuçla mağlup oldu.