Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

Lider Liverpool, deplasmanda Sheffield United'ı 1-0 yenerek 7'de 7 yaptı. Liverpool, ligdeki galibiyet serisini 16, yenilmezlik serisini ise 24 karşılaşmaya çıkardı.

Son şampiyon Manchester City, Everton deplasmanından 3-1 galip ayrılıp zirve takibini sürdürdü.

Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City, Newcastle United'ı 5-0 mağlup etti.

West Ham United, konuk olduğu Bournemouth ile 2-2 berabere kaldı. Tottenham, Southampton'ı 2-1, Chelsea de Brighton'ı 2-0 yendi.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Wolverhampton, Watford'u 2-0 yenerek bu sezon ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Manchester United-Arsenal maçıyla tamamlanacak Premier Lig'in 7. haftasının ardından 21 puana ulaşan Liverpool, Manchester City'nin 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki takımı, 14 puanla Leicester City ve 12 puanla West Ham United izledi.

La Liga

Ligde bir haftada ikişer maç oynandı. Hafta içi Osasuna'yı 2-0 yenen Real Madrid, derbide Atletico Madrid ile golsüz berabere kalmasına rağmen liderlik koltuğuna oturdu.

Atletico Madrid, derbi öncesi çıktığı Mallorca mücadelesini 2-0 kazandı.

Valladolid deplasmanından 1-1'lik sonuçla dönen Granada, evinde Leganes'i 1-0 mağlup ederek yükselişini sürdürdü.

Hafta içi ağırladığı Villarreal'i 2-1 yenen Barcelona, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi grubundaki Getafe'yi de 2-0 mağlup etti.

La Liga'nın 7. haftası sonunda puanını 15'e çıkaran Real Madrid, Granada ve Atletico Madrid'in bir puan önünde liderliğe yükseldi.

Serie A

Sampdoria deplasmanından 3-1 galip ayrılan Inter, yoluna kayıpsız devam etti.

Son 8 yılın şampiyonu Juventus, seyircisi önünde oynadığı Spal müsabakasını 2-0 kazandı.

Atalanta, konuk olduğu Sassuolo'yu 4-1, Napoli de ağırladığı Brescia'yı 2-1 ile geçti.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Roma ise deplasmanda Lecce'yi 1-0 yendi.

Serie A'nın 6. haftasını 18 puanla geçen Inter'i, 16 puanlı Juventus, 13 puanlı Atalanta ve 12 puanlı Napoli izledi.

Bundesliga

Haftaya lider başlayan Leipzig, Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke 04'e 3-1 yenilerek ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

Son şampiyon Bayern Münih, deplasmanda Paderborn'u 3-2 yendi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile aynı grupta yer alan Borussia Mönchengladbach, Hoffenheim'a konuk olduğu maçı 3-0 kazandı.

Freiburg, Fortuna Düsseldorf'u 2-1, Bayer Leverkusen de Augsburg'u 3-0 mağlup etti.

Bundesliga'nın 6. haftası sonunda 14 puan toplayan Bayern Münih'i, on üçer puanla Leipzig, Freiburg, Schalke 04, Borussia Mönchengladbach ve Bayer Leverkusen takip etti.

Ligue 1

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden PSG, Bordeaux deplasmanından 1-0 galip ayrıldı.

Sezona iyi başlayan ekiplerden Angers, evinde Amiens ile 1-1 berabere kaldı, Nantes ise konuk olduğu Olympique Lyon'u 1-0 yendi.

Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de sahaya çıktığı mücadelede Lille, deplasmanda Nice ile 1-1 berabere kaldı.

Ligue 1'de 8. haftanın ardından puanını 18'e çıkaran PSG, liderliğini sürdürdü. Angers ve Nantes on altışar, Lille 14 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.