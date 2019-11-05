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HaberlerTrabzonsporAvrupa'nın devleri Uğurcan Çakır'ın peşinde!
05.11.2019 - 10:24 |

Avrupa'nın devleri Uğurcan Çakır'ın peşinde!

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Krasnodar maçına Uğurcan Çakır için dünya devleri scout gönderiyor.

Trabzonspor'da Onur Kıvrak'ık kadro dışı kalıp, yolların ayrılmasından sonra kaleyi devralan Uğurcan gösterdiği performans ile transferin gözdesi oldu. 

Asist Analiz'in haberine göre Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nde perşembe günü Krasnodar ile oynayacağı maçta Liverpool, Real Madrid ve Bayern Münih Uğurcan Çakır'ı izlemek için scout gönderecek. Uzun süredir Liverpool'un takibinde olan başarılı kaleci için daha önce Manchester United scoutları Trabzon'a gelerek Uğurcan Çakır'ı izlemişti.

Trabzonspor'un Krasnodar ile perşembe günü deplasmanda oynayacağı maç saat 20.55'te başlayacak.

 Avrupanın devleri Uğurcan Çakırın peşinde

Avrupanın devleri Uğurcan Çakırın peşinde

 

 

Skorer Tv Haber Bülteni - 5 Kasım 2019
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