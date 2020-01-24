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24.01.2020 - 21:57 | | AA

Avustralya Açık'ta Tsitsipas elendi, Federer sürprize izin vermedi

Avustralya Açık'ta erkeklerin 6 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas, Milos Raonic'e 3-0 yenilerek 3. turda elendi. Federer, zorlandığı mücadelede John Millman'ı 6-4, 6-7, 4-6, 6-4 ve 6-7'lik setlerle 3-2 mağlup ederek 4. tura çıktı.

Avustralya Açık'ta Tsitsipas elendi, Federer sürprize izin vermedi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 6 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas, Milos Raonic'e 3-0 yenilerek 3. turda elendi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 5. gün maçları, akşam seansındaki mücadelelerle tamamlandı. 

Geçen yılın yarı finalisti Yunan tenisçi Tsitsipas, Kanadalı Raonic'e 7-5, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenilerek organizasyona 3. turda veda eti. 

Federer zorlandı ama sürprize izin vermedi

3 numaralı seribaşı Roger Federer, 3. turda klasmanın 47. basamağındaki Avustralyalı John Millman ile karşılaştı. 

Avustralya Açık'ta daha önce 6 kez şampiyonluğa ulaşan İsviçreli Federer, zorlandığı mücadelede rakibini 6-4, 6-7, 4-6, 6-4 ve 6-7'lik setlerle 3-2 mağlup ederek 4. tura çıktı.

6. gün programı

Avustralya Açık'ta yarın erkeklerin 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal, Pablo Carreno Busta, 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev de Alexei Popyrin ile karşılaşacak. 

Kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı Karolina Pliskova ile Anastasia Pavlyuchenkova ve 4 numaralı seribaşı Simona Halep ile Yulia Putintseva mücadele edecek.

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Avustralya Açıkta Tsitsipas elendi, Federer sürprize izin vermedi

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