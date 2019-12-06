AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 10. hafta heyecanı

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:

Bugün:

18.30 Tokat Belediye Plevne-İnegöl Belediyespor (Ali Yücel)

Yarın:

19.00 Ziraat Bankası-Spor Toto (TVF Başkent)

8 Aralık Pazar:

14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Arhavi Voleybol (Burhan Felek)

18.30 Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

19.00 Halkbank-Arkas Spor (TVF Başkent)

9 Aralık Pazartesi:

19.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Sorgun Belediyespor (Cengiz Göllü)