Aykut Kocaman: "Utanç vericiydi"

Süper Lig'in 5. haftasında 10 kişi kalan Göztepe'ye deplasmanda 1-0 mağlup olan Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman açıklamalarda bulundu.

"Göztepe'nin isteği, bizi sindirdi"

"Kırılma anı olmadı. 1. dakikadan, 50. dakikadaki kırmızı karta kadar Göztepe'nin isteği, bizi sindirdi. Maçı bizim tarafa çevirecek kırılma anı olmadı. Göztepe'yi tebrik ederim. Biz hala Denizlispor maçındaydık. 'Göztepe'yi nasılsa yeneriz' hali vardı."

"Utanç vericiydi"

"Özellikle rakibin 10 kişi kalmasından sonra oynadığımız oyun utanç vericiydi. Konyaspor camiasından özür diliyorum. 11'e 11 durumda oyunun karşılığı vardı ama 10 kişi kalınca ne yaptığımızı bilmiyorduk. 1 puan alsaydık, sevindirici olur muydu? Hak edilmiş bir puan olmazdı. Şahsım ve beraber olduğum oyuncu grubu adına utanç vericiydi. Hafta içi dinlendikten sonra konuşmamız gerekiyor."

Basın toplantısında Kocaman, “Lafı evirip çevirmeden doğrusunu söyleyeyim ki ilk dakikadan itibaren maç Göztepe’nin hakkıydı. Oyunun hiçbir anında maça ortak olacakmış, çevirebilecekmiş düşüncesine giremedik. İhtiyacına göre oynayan takım Göztepe’ydi. Geçen hafta deplasmanda kazanmanın verdiği rehavete götüren halimiz Göztepe’nin çok isteyen direnciyle karşılaştı. Serkan’ın kurtarışları bizi oyun içinde tuttu. Kırmızı kart olayı bize Allah’ın lütfuydu. Bu ligde defalarca yüzlerce maça çıktım. Bu gece beni hiç mutlu etmedi. Daha yüzlerce mağlubiyet alacağız ama bugün utanç vericiydik. Beto en rahat maçlarından birini oynadı. Ne yaptığını bilmeyen, sadece sahada bir şekilde topu dolaştırmaya çalışan bir takım halindeydik. Hem takımım hem benim adıma utanç vericiydi. Skor olarak bundan çok ağır mağlubiyetler aldık ama bu hepsinden ağırdı. Tüm Konyasporlulardan özür dilerim” dedi.