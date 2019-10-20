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20.10.2019 - 16:28 |

Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (CANLI)

Süper Lig'in flaş ekibi Aytemiz Alanyaspor evinde Çaykur Rizespor'la karşılaşıyor. Akdeniz ekibi, rakibini yenerek liderlik koltuğunu yeniden ele geçirmeyi hedefliyor.

Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (CANLI)

Süper Lig'in 8. haftasında Aytemiz Alanyaspor kendi sahasında Çaykur Rizespor'la karşı karşıya geliyor.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.30'da başlayan karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır...

Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)

 

İLK 11'LER:

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Tzavellas, Onur, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

Çaykur Rizespor: Gökhan, Chatziisaias, Talbi, Abarhoun, Orhan, Melnjak, Abdullah Durak, Diomande, Yan Sasse, Samudio, Boldrin

 

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