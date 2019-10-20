20.10.2019 - 16:28 |
Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (CANLI)
Süper Lig'in flaş ekibi Aytemiz Alanyaspor evinde Çaykur Rizespor'la karşılaşıyor. Akdeniz ekibi, rakibini yenerek liderlik koltuğunu yeniden ele geçirmeyi hedefliyor.
Süper Lig'in 8. haftasında Aytemiz Alanyaspor kendi sahasında Çaykur Rizespor'la karşı karşıya geliyor.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.30'da başlayan karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır...
Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)
İLK 11'LER:
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Tzavellas, Onur, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse
Çaykur Rizespor: Gökhan, Chatziisaias, Talbi, Abarhoun, Orhan, Melnjak, Abdullah Durak, Diomande, Yan Sasse, Samudio, Boldrin