13.10.2019 - 22:23 | | AA
Aytemiz Alanyaspor - Desna Chernihiv: 2-2
HazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda Ukrayna temsilcisi Desna Chernihiv ile 2-2 berabere kaldÄ±.Â
SÃ¼per Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda Ukrayna temsilcisi Desna Chernihiv ile 2-2 berabere kaldÄ±.Â
Akdeniz ekibi, milli maÃ§lar nedeniyle lige verilen arada, Milli Egemenlik Stadyumu'nda Ukrayna Premier Lig takÄ±mlarÄ±ndan Desna Chernhiv ile hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.Â
Konuk takÄ±m 7. dakikada Dmytro'nun golÃ¼yle Ã¶ne geÃ§erken, Aytemiz Alanyaspor 24. ve 29. dakikalarda Cisse'nin attÄ±ÄŸÄ± gollerle ilk yarÄ±yÄ± 2-1'lik Ã¼stÃ¼nlÃ¼kle tamamladÄ±.Â
Ukrayna temsilcisi 49. dakikada Andry'nin attÄ±ÄŸÄ± golle eÅŸitliÄŸi yakaladÄ±. Kalan dakikalarda baÅŸka gol olmayÄ±nca mÃ¼cadele 2-2 beraberlikle tamamlandÄ±.
Aytemiz Alanyaspor, SÃ¼per Lig'in 8. haftasÄ±nda Ã‡aykur Rizespor'u konuk edecek.