Bahçeşehir Koleji: 72 - Pınar Karşıyaka: 70

Ligin son sırasındaki Bahçeşehir Koleji ilk galibiyetini elde ederken, Pınar Karşıyaka ilk yenilgisini aldı.

Karşılaşmaya hücumda iyi başlayan Pınar Karşıyaka, ilk 5 dakikayı 11-8 önde geçti. Savunma sertliğini artıran İzmir temsilcisi, ilk çeyreği 19-13 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Taylor ve M'Baye'yle sayılar bularak başlayan Pınar Karşıyaka, 15. dakikayı 28-23 üstün bitirdi. Hücumda Can Altıntığ'la etkili olan Bahçeşehir Kolej, rakibini yakaladı ve ilk yarı 39-39'luk eşitlikle sona erdi.

Üçüncü çeyrekte Bahçeşehir Kolej, 26. dakika içinde öne geçti: 49-48. Hardy'nin sayılarıyla ev sahibi ekip final periyoduna 59-56 üstün girdi.

Son çeyrek Hardy'le etkili olan Bahçeşehir Koleji, 35. dakikada farkı 8'e çıkardı: 67-59. Pınar Karşıyaka, yakaladığı 8-0'lık seriyle bitime 3 dakika kala farkı 1'e indirdi: 67-66. Final periyodunda savunmalar ön plana çıkarken son 30 saniyeye Bahçeşehir Koleji 70-66 önde girdi. Normal faul ve üzerine sportmenlik dışı faulden bulduğu serbest atışlarla Pınar Karşıyaka, eşitliği yakaladı: 70-70. Bahçeşehir Koleji, 2 saniye kala Golden'in basketiyle 72-70 öne geçti. Son topu M'Baye'yle kullanan Pınar Karşıyaka, bu atıştan isabet bulamadı ve Bahçeşehir Koleji, sahadan 72-70 galip ayrıldı.

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Şahin, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Bahçeşehir Koleji: Golden 18, Can Altıntığ 11, Hardy 16, Johnson 7, Mathiang 11, Hadi Özdemir, Altan Erol, Cevat Alper Özcan 1, Thomas Akyazılı, Clark 8

Pınar Karşıyaka: Triche 12, M'Baye 18, Taylor 15, Metecan Birsen, Morgan 9, Yunus Emre Sonsırma 4, Semih Erden 5, Onuralp Bitim 2, Kennedy 3, Nusret Yıldırım 2

1. Periyot: 13-19

Devre: 39-39

3. Periyot: 59-56

Beş faulle çıkanlar: 34.57 Johnson (Bahçeşehir Koleji), 38.49 Yunus Emre Sonsırma (Pınar Karşıyaka)