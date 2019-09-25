Bakan Kasapoğlu, Avrupa üçüncüsü millileri kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen kabule Polonya'nın Walbrzych kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı sporcuları, teknik ekip, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Uztürk ve yöneticiler katıldı.

Bakan Kasapoğlu, kabulde yaptığı konuşmada, Tekerlekli Sandalye Milli Takımı'nın elde ettiği başarılara dikkati çekerek, "Sizleri gönülden destekliyoruz, bizleri gururlandırıyorsunuz." dedi.

"12 cesur yürek"in toplumda yerinin ayrı olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "İlham kaynağısınız. Bu ülke için çok önemlisiniz. İzinizden gidenlerin sayısının başarılarınızın ardından artacağından eminiz. Emeği olan herkese müteşekkir olduğumuzu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Engelli bireyler için yapılan çalışmaların artırılacağını dile getiren Kasapoğlu, şunları söyledi:

"İmkanlar her alanda arttığı gibi paralimpikte de arttı. Tesislerimizin kalitesi dünya ile yarışır nitelikte. Spor kardeşlik, birlik beraberlik demek. Toplumu spora teşvik etme noktasında sizlerin başarısı çok önemli. Spor toplumu olma amacına hep beraber ulaşacağımıza inanıyorum. Miletimizin yüreği sizlerle beraber atıyor. Bizim için sizlerle yol arkadaşlığı yapmak ayrı bir mutluluk kaynağı. Sizlerde inancı görmek bize güç veriyor. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları sürecinde federasyonların ihtiyaçlarını bizzat takip edeceğim. 2020 yılının spor anlamında bizim için dönüm noktası olacağına inanıyorum.

Sporcularla sohbet eden Bakan Kasapoğlu'na milli takım sporcuları imzaladıkları formayı hediye etti.