AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hamza DaÄŸ, AK Parti Ä°zmir milletvekilleri Alpay Ã–zalan, Mahmut Atilla Kaya, Ceyda BÃ¶lÃ¼nmez Ã‡ankÄ±rÄ±, AK Parti Ä°l BaÅŸkanÄ± Kerem Ali SÃ¼rekli, Ä°zmir Ticaret OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Mahmut Ã–zgener'le birlikte Ã¶nce Alsancak StadÄ±'na gelen YÄ±ldÄ±rÄ±m ve KasapoÄŸlu'nun ziyaretinde, GÃ¶ztepe BaÅŸkanÄ± Mehmet Sepil, Altay BaÅŸkanÄ± Ã–zgÃ¼r EkmekÃ§ioÄŸlu, AltÄ±nordu CEO'su BarÄ±ÅŸ Orhunbilge ve KarÅŸÄ±yaka BaÅŸkanÄ± Turgay BÃ¼yÃ¼kkarcÄ± da hazÄ±r bulundu

Alsancak StadÄ±'nÄ± gezen YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Bakan KasapoÄŸlu, inÅŸaatla ilgili bilgi aldÄ±. Ä°nÅŸaatÄ± sÃ¼rdÃ¼ren firma yetkilileri, stadÄ±n son durumuyla ilgili bilgiler vererek tesisi AÄŸustos 2020'ye yetiÅŸtirmeyi hedeflediklerini sÃ¶yledi. BakanÂ KasapoÄŸlu, burada stadÄ±n yeni sezona bitirilmesi konusunda talimat verdi.

KasapoÄŸlu, YÄ±ldÄ±rÄ±m ve beraberlerindeki heyet, Alsancak StadÄ±'ndaki incelemelerinin ardÄ±ndan ocak ayÄ±nÄ±n sonunda aÃ§Ä±lÄ±p, 'GÃ¼rsel Aksel Spor ve SaÄŸlÄ±klÄ± YaÅŸam Merkezi' adÄ±nÄ± alacak, Ä°zmir'in SÃ¼per Lig'deki temsilcisi GÃ¶ztepe'nin yeni stadÄ±na geldi. Heyeti, buradaÂ sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n altyapÄ± sporcularÄ±, mevcut kadrosu ve eski efsane futbolcularÄ± karÅŸÄ±ladÄ±. StadÄ± gezen heyet, ardÄ±ndan tesisin TÃ¼rkiye'de ilk olacak, Avrupa'da Ã¶rneÄŸi bulunmayan, Ã¼zerinde yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ parkuru olan Ã§atÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡atÄ±ya ilk adÄ±m ayak izlerini bÄ±rakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ve KasapoÄŸlu, GÃ¶ztepeli futbolcularla fotoÄŸraf Ã§ektirdi.

KASAPOÄžLU: TÃœRKÄ°YE TESÄ°S ZENGÄ°NÄ°

GÃ¶ztepe'nin yeni stadÄ±nda basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klama yapan GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± KasapoÄŸlu, AK Parti'nin iktidara geldiÄŸi 2002 yÄ±lÄ±ndan bu yana yalnÄ±z futbolda deÄŸil pek Ã§ok branÅŸta TÃ¼rkiye'nin her yerinde tesis atÄ±lÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. KasapoÄŸlu, "DÃ¼nyayla yarÄ±ÅŸÄ±r bu tesisleri spordaki baÅŸarÄ±yÄ± yukarÄ± taÅŸÄ±yÄ±p taÃ§landÄ±rÄ±yoruz. Bu akÅŸam A Milli futbolda Ä°zlanda'yÄ± yenerek 2020 Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nÄ± hep beraber kutlayacaÄŸÄ±z. Ä°zmir'de Ã¶nce Alsancak sonra GÃ¶ztepe StadÄ±'nÄ± gezdik. TakÄ±mlarÄ±mÄ±z Ã§ok ÅŸanslÄ±. Statlar sona yaklaÅŸÄ±yor. Ä°zmir'e hayÄ±rlÄ± olsun" dedi.

YILDIRIM: Ä°ZMÄ°R'E YAKIÅžIR ESERLER

Alsancak ve GÃ¶ztepe StadÄ±'nÄ±n temellerini baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde 9 EylÃ¼l 2017'de atan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ise "GÃ¼zel Ä°zmirimiz yeni ve gÃ¼zel eserler kazanÄ±yor. GÃ¶ztepe'nin stadÄ± yeni bir anlayÄ±ÅŸ ve bambaÅŸka proje. Stattan daha fazlasÄ±na sahip bir yaÅŸam merkezi. Sosyal ve ticari bir alan. GÃ¶ztepe kuytu kÃ¶ÅŸelerden Ã§Ä±kÄ±p SÃ¼per Lig'e dÃ¶ndÃ¼, ÅŸimdi de evine dÃ¶nÃ¼yor. SÄ±rasÄ± geldiÄŸinde KarÅŸÄ±yaka StadÄ± da hÃ¼kÃ¼metimiz tarafÄ±ndan plan iÃ§inde gerÃ§ekleÅŸecek. Ä°zmir takÄ±mlarÄ± cumhuriyetten Ã¶nce kurulan takÄ±mlar. SÃ¼per Lig'de GÃ¶ztepe'nin olmasÄ± bizi mutlu ediyor. GÃ¶ztepe BaÅŸkanÄ± Mehmet Sepil'i de KulÃ¼pler BirliÄŸi baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± da tebrik ediyorum" diye konuÅŸtu.Â

YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°zmir'de yapÄ±mÄ± ilk olarak gÃ¼ndeme gelip, temelleri GÃ¶ztepe ve Alsancak StadÄ±'yla birlikte atÄ±lan ancak aÃ§Ä±lan davalar nedeniyle ihalesi ikinci kez iptal edilerek, inÅŸaatÄ± baÅŸlayamayan KarÅŸÄ±yaka StadÄ±'nÄ±n da yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Alsancak StadÄ±'na yaptÄ±ÄŸÄ± ziyarette KarÅŸÄ±yaka BaÅŸkanÄ± Turgay BÃ¼yÃ¼kkarcÄ±'yla da gÃ¶rÃ¼ÅŸen YÄ±ldÄ±rÄ±m, hÃ¼kÃ¼metin stadÄ± yapma kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, gelecek sÃ¼reÃ§te KarÅŸÄ±yaka'nÄ±n mutlaka stadÄ±na kavuÅŸacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Bu akÅŸam Ä°zlanda ile karÅŸÄ±laÅŸacakÂ A Milli TakÄ±m'a baÅŸarÄ±Â dileyen Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Eminim ki yÃ¼zÃ¼mÃ¼zÃ¼ gÃ¼ldÃ¼recekler. Ä°zmir'in birÃ§ok alanda Ã¼lkemizin geliÅŸmesinde kalkÄ±nmasÄ±nda yeri artmaya devam ediyor. Bir dÃ¼re Ã¶nce aÃ§tÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ä°stanbul- Ä°zmir Otoyolu, yapÄ±mÄ± sÃ¼ren Ankara- Ä°zmir Demiryolu, Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'yle Ä°zmir ve Ege BÃ¶lgesi, TÃ¼rkiye'nin refahÄ±na katkÄ± saÄŸlamayÄ± sÃ¼rdÃ¼recek. Bunlar istikrarla baÅŸarÄ±lÄ±r. 17 yÄ±ldÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan ile birlikte olarak ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± bayraÄŸÄ±mÄ±z altÄ±nda, 80 milyon birlikte geliÅŸmeye, bÃ¼yÃ¼meye devam edeceÄŸiz. Statlarda emeÄŸi olan bakanlarÄ±mÄ±z, kulÃ¼p baÅŸkanlarÄ±mÄ±z, milletvekilleri, yÃ¼klenici firmalar, bu eserleri meydana getiren teÅŸekkÃ¼r. 26 Ocak'ta BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere" diye konuÅŸtu.

SEPÄ°L: BÃœYÃœK BÄ°R HAYAL

GÃ¶ztepe ve KulÃ¼pler BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Mehmet Sepil, kulÃ¼bÃ¼n yeni statla 94 yÄ±llÄ±k tarihinde bÃ¼yÃ¼k bir hayale kavuÅŸacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. 2,5 yÄ±l Ã¶nce Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde kendisine projeyi sunup stadÄ±n Ã§atÄ±sÄ±nda planladÄ±klarÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yolu ve sosyal imkanlarÄ±nÄ± anlattÄ±ÄŸÄ±nda heyecanlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Sepil, "Ã‡ok kÄ±sa zamanda bÃ¼yÃ¼k bir yol aldÄ±k. Ä°nÅŸaat firmasÄ±na da teÅŸekkÃ¼r ediyoruz. StadÄ±mÄ±za SÃ¼per Lig'in ikinci yarÄ±sÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ'la 26 Ocak 2020 hafta sonunda oynayacaÄŸÄ±mÄ±z devrenin ilk iÃ§ saha maÃ§Ä±nda kavuÅŸacaÄŸÄ±z. Ä°lk etapta stat aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z. StadÄ±n ticari alanlarÄ± ise daha sonra hizmete girecek" dedi.

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