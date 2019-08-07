Bakan Kasapoğlu ve Başkan Özdemir, Sesi Görenler'in moral yemeğine katıldı

TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu tarafından Ankara'da düzenlenen yemeğe Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Başkan Vekili Mehmet Baykan, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, Engelli Federasyonlarından Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan ve Görme Engelliler (Sesi Görenler) Futbol Milli Takımı katıldı.



Futbol branşında olimpiyatlara katılan tek takım olan ve 2-7 Ağustos tarihleri arasında Ankara'da kamp yapan Sesi Görenler Futbol Milli Takımı'nın 3. kez olimpiyatlara katılmayı başarması için Avrupa Şampiyonası'nda finale kalması gerekiyor.



