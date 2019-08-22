Bakan Kasapoğlu’ndan Filenin Sultanları’na moral ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarın Ankara'da başlayacak Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası öncesi A Milli Takım'ı ziyaret etti.

Ankara Spor Salonu'na antrenman sırasında gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, oyuncular, teknik ekip ve yetkililerle tek tek tokalaştı. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, oyuncular, teknik ekip ve diğer yetkilileri yanına alan Bakan Kasapoğlu, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Tüm branşlarda olduğu gibi voleybolda da çok güzel gelişmeler olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Önemli bir dönemin arifesinde sizleri görmek, hem hasbihal etmek hem de başarılar dilemek istedim. Sizlerle her zaman övünüyor, onur ve gurur duyuyoruz. Sizlerin başarısı, bizlerin göğsünü kabartıyor. İnşallah bu şampiyonadan da hem ülkemizi hem de milletimizi mutlu ederek çıkacağız. Ona inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

“SPOR ORGANİZASYONLARI NOKTASINDA ÇOK ÇOK CİDDİ MESAFELER KATETTİK”

Türkiye'nin spor organizasyonları konusunda çok ciddi mesafeler katettiğini dile getiren Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız bu anlamda bizlerin en büyük motivasyon kaynağı. Kendilerinin selamını ve başarı dileklerini de sizlere iletmek istiyorum. Hakikaten ülke olarak spor organizasyonları noktasında çok çok ciddi mesafeler katettik. Voleybolda hem ev sahipliği yapacağız hem de sizlerle birlikte mücadele edeceğiz. Ülkemiz bu şampiyonayı inşallah çok güçlü bir şekilde bitirecek. Amacımız bir spor ülkesi haline gelmek. Spordaki başarılarımızı daha yukarılara taşıyıp, bu süreci taçlandırmak istiyoruz."

Milli takıma, 82 milyon Türkiye vatandaşıyla birlikte destek vereceklerini aktaran Bakan Kasapoğlu, "Voleybolda da bizi çok güzel başarıların beklediğine inanıyorum. Hem iyi bir ev sahibi olacağız hem de en güçlü ve en başarılı şekilde organizasyondan ayrılacağız. Gerek tribünde gerekse ekran başında sizi destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Kasapoğlu, başkan Üstündağ, teknik ekip ve oyuncularla birlikte "Türkiye" tezahüratı yaptı. Milli takımla birlikte objektiflere de poz veren Bakan Kasapoğlu, yaklaşık 10 dakika antrenmanı izledikten sonra salondan ayrıldı.