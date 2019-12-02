Ballon d'Or'u Lionel Messi kazandı iddiası

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Avrupa futbolunun en saygın ödüllerinden olan 2019 Ballon d’Or’un galibi sosyal medyada sızdı. İddialara göre, Messi’nin altıncı kez bu ödülü kazandığı aktarıldı. Messi’nin de eşiyle uçaktaki fotoğrafları yayınlanarak, Paris’e gittiği vurgulandı.

Aynı şekilde Cristiano Ronaldo’nun törene katılmaktan vazgeçtiği savunuldu. Ödülde Messi’nin ilk sırayı alacağı kaydedilirken, Salah ile Van Dijk’ın da dikkat çeken bir yükselişte olduğu bildirildi.

Ronaldo’nun ilk 3’ün dışında kalacağı ve dördüncü sırada kaldığı öne sürüldü.