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23.09.2018 - 23:49 | | İSTANBUL (AA)

Barcelona - Girona: 2-2

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Barcelona, sahasında Girona ile 2-2 berabere kalarak sezonun ilk puan kaybını yaşadı.

Barcelona - Girona: 2-2

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, sahasında Girona ile 2-2 berabere kalarak bu sezon ilk kez puan kaybetti.

La Liga'nın 5. haftasında Barcelona, Camp Nou'da Girona'yı konuk etti.

Karşılaşmanın 19. dakikasında Lionel Messi'nin golüyle 1-0 öne geçen Barcelona'da Clement Lenglet, 35. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Rakibine 45 ve 51. dakikalarda Christian Stuani'nin attığı gollerle cevap veren Girona, 2-1'lik üstünlük yakaladı.

Barcelona, mücadelenin 63. dakikasında Gerard Pique'nin bulduğu golle durumu 2-2 yaptı ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Ligde ilk kez puan kaybeden Barcelona, 13 puan ve averajla Real Madrid'in önünde liderlikte yer aldı. Girona ise 8 puanla 6. sıraya çıktı.

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