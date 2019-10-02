Barcelona - İnter canlı bahis heyecanı Misli.Com'da

BARCELONA – INTER

Şampiyonlar Ligi’ne beraberlikle başlayan Barcelona ve Inter kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu maça Misli.com’da canlı bahis oynanabilecek.

Gruba Almanya’da Dortmund ile berabere kalarak başlayan Barcelona evinde kazanarak yeniden avantaj sağlamak istiyor. Katalan ekibinde kaptan Messi’nin sakatlığı bulunuyor. Arjantinli süper star ligde Getafe karşısında kadroya alınmamıştı. 16 yaşında gösterdiği performansla parmak ısırtan Ansu Fati’nin de sakatlığı bulunuyor. Bunun dışında Jordi Alba ve Samuel Umtiti kesin olarak yok. Ev sahibinin gol umudu Griezmann ile Suarez olacak.

Son yıllarda yaptığı hamlelerle eski günlerine dönüş sinyali veren Inter gruptaki ilk maçında sahasında Slavia Prag ile berabere kalarak sürpriz bir sonuç almıştı. Serie A’da ise 6’da 6 ile giden Mavi-siyahlılar bu performansını hiç şüphesiz Şampiyonlar Ligi’ne de yansıtmak istiyor. Kısacası bu karşılaşmada Barcelona’ya zorluk çıkarmaları olası. Konuk ekipte en önemli eksik hafif sakatlığı nedeniyle riske edilmeyecek olan Romelu Lukaku.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

Inter bu sezon çıktığı 7 resmi karşılaşmanın tümünde gol atarken sadece 3 gol yedi.

Barcelona bu sezon çıktığı 8 resmi maçın 5’inde gol attı.

Barcelona evinde 23 maçtır kaybetmiyor.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı son 27 maçın 25’ini kazandı, bu maçlarda 83 gol atıp kalesinde sadece 10 gol gördü.

İtalyan takımları, İspanyol takımlarına karşı oynadığı son 17 deplasman maçının 13'ünü kaybetti.

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona iç sahada oynadığı son 32 maçın hiçbirinde 1'den fazla gol yemedi.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Heyecan dolu mücadeleye Misli.com’dan bahis yapan üyelerin tercihlerinde Barcelona ön plana çıkıyor. Canlı bahis de yapılabilecek Barcelona – Inter karşılaşmasını kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %50’lik bölümü ev sahibi ekibin kazanacağına inanıyor. Üyelerin %18’lik kısmı ise gol bahislerine yönelmiş durumda.

CANER İŞBEĞENDİREN GOLLERDEN YANA

Misli.com yorumcusu Caner İşbeğendiren’in karşılaşmayla ilgili tahmini ise şöyle;

Getafe deplasmanında da kazanıp toparlanan Barcelona, yine de o eski havayı veremiyor. Takımdaki performans düşüklüğüne ek, geçmişteki iştahlı görüntülerine nazaran Barcelona’nın eski tadı yok. Inter bu sezon daha etkili olsa da yine de Barcelona deplasmanı olduğu için bir reaksiyon beklemek zor. Taraf bahsi yerine golleri tercih edeceğim. İlk 45’te mutlaka en az 1 gol çıkacaktır.