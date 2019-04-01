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Haberlerİspanya La Liga Haberleri Barcelona, Rakitic için 50 milyon euro istiyor!
01.04.2019 - 12:03 |

Barcelona, Rakitic için 50 milyon euro istiyor!

İspanyol devi Barcelona, Rakitic’ten tam 50 milyon Euro kazanmayı hedefliyor.

Barcelona, Rakitic için 50 milyon euro istiyor!

Ezgi Toper / Skorer Dış Haberler

Barcelona’ya yakınlığıyla bilinen El Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre, Ajax’tan Frankie De Jong’u transfer eden Katalan ekibi, teknik direktör Ernesto Valverde’nin vazgeçilmezleri arasında yer alan Ivan Rakitic ile yollarını ayırabilir.

Bu sezon 42 maça çıkan Rakitic’in, başarılı performansına rağmen yaklaşık 50 Milyon Euro’ya satılabileceği düşüncesi yönetimi düşündürüyor.

Hırvat oyuncu bir süredir Manchester United, Inter, ve Paris Saint Germain gibi dev kulüplerin takibinde ve her üç takımın da Rakitic için kesenin ağzını açabileceği belirtiliyor.

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